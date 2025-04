पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन सीजफायर का किया उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है. इस फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया.

भारतीय सेना के मुताबिक, 26-27 अप्रैल 2025 की रात को पाकिस्तान सेना ने जम्मू-कश्मीर के टुटमारी गली और रामपुर सेक्टर में बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से फायरिंग की. भारतीय सेना ने भी उचित तरीके से जवाबी कार्रवाई करते हुए छोटे हथियारों से प्रभावी जवाब दिया.

#BREAKING: On the night of 26-27 April 2025, Pakistan Army initiated unprovoked small arms fire across the Line of Control in Tutmari Gali and Rampur Sectors. The Indian Army responded effectively with appropriate small arms fire: Indian Army pic.twitter.com/m602DzBRod

