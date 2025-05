Ceasefire Violation by Pakistan: सीजफायर के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, भारत में घुसपैठ की कर रहा कोशिश; विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दी जानकारी (Watch Video)

Special briefing on Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में इस समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जारी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी. हालांकि, पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए फिर से सीमा पार घुसपैठ की है. भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है. मिस्री ने पाकिस्तान की इस हरकत को 'बेहद निंदनीय' बताया और कहा कि पूरी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान हालात की गंभीरता को समझेगा और घुसपैठ रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएगा. भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी सीमा की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा.

For the last few hours, ceasefire understanding is being violated by Pakistan. The Indian Army is retaliating and dealing with this border intrusion - Foreign Secretary Vikram Misri

