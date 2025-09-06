Pilibhit Road Accident: ओवरलोड ट्रक कार पर पलटा, बाल बाल बची परिवार की जान, पीलीभीत का VIDEO आया सामने

पीलीभीत, उत्तर प्रदेश: पीलीभीत (Pilibhit) के आसाम चौक के पास एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) सामने आया है.जहांपर एक ओवरलोड ट्रक (Overload Truck) एक कार पर पलट गया. इस दौरान गनीमत रही की जिस कार पर ट्रक पलटा वह सही सलामत है. ट्रक पूरी तरह से ओवरलोड था. जिसके कारण ये हादसा हुआ. बताया जा रहा है की कार मालिक ने अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस (Police) में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है. ये घटना सुनगढ़ी थाना इलाके के आसाम चौक के सामने की है. रात 11 बजे के दौरान ये हादसा हुआ. एक भूसे से भरा ट्रक ओवरलोड होकर कार पर पलट गया.
कार पर पलटा ट्रक
बाल बाल बचा परिवार
बताया जा रहा है की में दो बच्चे और दो लोग सवार थे. जो कुछ देर पहले ही कार से बाहर निकले थे. जिसके कारण कार में सवार सभी लोगों की जान बच गई. इस घटना में कार (Car) पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. इस घटना के बाद एआरटीओ (ARTO) की जानकारी के मुताबिक़ ट्रक का एक्सल टूटने के कारण ये हादसा हुआ और ट्रक पलटी हुआ.
पहले भी ऐसे घटनाएं आ चुकी है सामने
बता दें की इस हादसे में भले ही लोगों की जान बच चुकी है. लेकिन इससे पहले भी ओवरलोड ट्रक के पलटने के कारण कई हादसे हो चुके है. जिसके कारण अब आरटीओ (RTO) और पुलिस (Police) पर भी सवालियां निशान खड़े हो रहे है.