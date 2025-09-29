Satara Road Accident: ओमनी कार चालक ने सड़क पर लापरवाही से चलाई गाड़ी, बाइक सवार और पैदल जा रहे शख्स को कुचला, सातारा का वीडियो आया सामने; VIDEO
Credit-(X,@Deadlykalesh)

Satara Road Accident: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सातारा (Satara) के पुसेगांव -फलटन मार्ग पर एक नशे में धुत ओमनी कार चालक ने सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दो लोगों को कुचल दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर सामने आया है. जिसमे देख सकते है एक ओमनी कार सवार कभी सड़क के इस तरफ तो कभी उस तरफ चला रहा है और इस दौरान सामने से एक तेज रफ्तार बस चली आ रही होती है और इसी दौरान ये चालक बस के सामने से कट मारता है, जिसके कारण बस इस कार से टकराते हुए बाल बाल बच गई. इसी दौरान ये कार सड़क के किनारे में एक बाइक सवार और एक पैदल आ रहे शख्स को कुचल देता है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Satara: नई SUV लेने पर युवकों ने किया सड़क पर तमाशा! रील बनाने के लिए पुणे बेंगलुरु हाईवे कर दिया ब्लॉक, सातारा पुलिस ने किया मामला दर्ज;VIDEO

पुलिस ने किया कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज

इस हादसे के बाद पुलिस (Police) ने कार्रवाई करते हुए कार चालक पर मामला दर्ज किया है. पुलिस ने ओमनी कार चालक के खिलाफ सड़क सुरक्षा कानून और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कार चालक की लापरवाही पूरी तौर पर दिखाई दे रही है. इस एक्सीडेंट में कार चालक की गलती के कारण दो लोग घायल हो गए है. लोगों ने इस कार चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

 