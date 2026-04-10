Nitish Kumar Rajya Sabha MP Oath: नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ; 3-4 दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा

(Photo Credits: X/@CPR_VP)

Nitish Kumar Rajya Sabha MP Oath: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की. इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की आधिकारिक शुरुआत हो गई है. शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि वह अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. उनके इस कदम से राज्य में नए नेतृत्व के चयन का रास्ता साफ हो गया है.

चारों सदनों के सदस्य बनने का गौरव

राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही नीतीश कुमार देश के उन गिने-चुने नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने राजनीति के चारों सदनों में अपनी सेवाएं दी हैं. वह अपने लंबे राजनीतिक करियर में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा, चारों के सदस्य रह चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके करियर की एक अद्वितीय उपलब्धि मान रहे हैं. यह भी पढ़े: Nitish Kumar Resigns From legislative Council: बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़, नीतीश कुमार ने विधान परिषद से दिया इस्तीफा, अब दिल्ली में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

दिल्ली में दी जानकारी, जल्द होगा नए सीएम का चयन

गुरुवार को संजय झा और विजय कुमार चौधरी के साथ दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए अपने फैसले का कारण साझा किया. उन्होंने कहा, "मैंने बिहार में बहुत काम किया है. अब मुझे लगा कि मुझे यहां (केंद्र में) रहना चाहिए, और मैं वही कर रहा हूं."

इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "मैं 3-4 दिनों में पटना में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा. इसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी."

विधान परिषद से लंबा नाता टूटा

नीतीश कुमार इस साल 16 मार्च को निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए थे. इसके बाद 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. वह 2006 से लगातार चार बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं. 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के बजाय विधान परिषद के जरिए ही अपनी सरकार का नेतृत्व किया था.

बिहार की राजनीति में नए युग की शुरुआत

नीतीश कुमार का दिल्ली कूच करना बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है. 1985 में हरनौत से विधायक बनकर शुरू हुआ उनका सफर अब देश के उच्च सदन तक पहुंच गया है. आने वाले कुछ दिनों में बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं.