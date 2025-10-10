Zubeen Garg की मौत के मामले में कजिन और मैनेजर के बाद सुरक्षा स्टाफ गिरफ्तार, जांच में नया मोड़

Zubeen Garg | PTI

असम पुलिस ने प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत के मामले में अब उनके सिक्योरिटी स्टाफ को गिरफ्तार किया है. इससे पहले उनके कजिन और मैनेजर भी जांच के दायरे में आ चुके हैं. 10 अक्टूबर को असम पुलिस की SIT/CID टीम ने जुबिन के दो लंबे समय तक काम करने वाले पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSOs) नंदेस्वर बोरा और परेश बैसिया को गिरफ्तार किया. दोनों को CJM कोर्ट में पेश किया गया. इस गिरफ्तारी से पता चलता है कि पुलिस गायक के निधन की जांच में सुरक्षा व्यवस्था और घटना के समय की परिस्थितियों की पूरी तरह जांच कर रही है.

इससे पहले जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. उन्हें भी इसी मामले में हिरासत में लिया गया. असम पुलिस ने बताया कि यह मामला गायक के सिंगापुर में निधन से जुड़ा है.

जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग करते समय मौत हो गई थी. वह सिंगापुर भारत-ASEAN टूरिज्म ईयर और भारत-सिंगापुर 60वीं सालगिरह समारोह में शामिल होने गए थे. फेस्टिवल 19-21 सितंबर को आयोजित होने वाला था, लेकिन गायक के निधन के बाद सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.

SIT की जांच जारी

असम पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है, जो सिंगर के निधन की सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इसमें हादसे के समय सुरक्षा प्रबंधों, आयोजकों की जिम्मेदारी और अन्य संबंधित पक्षों की भूमिका की समीक्षा शामिल है.

जुबिन गर्ग के निधन की जांच अब सुरक्षा स्टाफ, मैनेजर और आयोजकों तक पहुंच गई है. पुलिस की SIT जांच से जल्द ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा कैसे हुआ और किनकी लापरवाही इसमें शामिल रही. इससे जुड़े सभी पक्षों की भूमिका सामने आने की संभावना है.