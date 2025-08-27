New Delhi-Darbhanga Express Train Fire: इटावा में आनंद बिहार से दरभंगा जाने वाली अमृत भारत ट्रेन में आग की सूचना से हड़कंप

New Delhi-Darbhanga Express Train Fire: आनंद विहार से दरभंगा (Darbhanga) जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) में इटावा रेलवे स्टेशन के पास आग लगने की सूचना मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई. ट्रेन को रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मैनपुरी फाटक पर रोका गया. आग (Fire) लगने की अफवाह पर यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए. घटना की जानकारी पर पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे.

जानकारी के मुताबिक, आग लगने की यह घटना अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 15558 के एस-3 कोच की है. कोच के टॉयलेट के डस्टबिन में किसी ने सिगरेट फेंक दी, जिस कारण धुआं उठने लगा. ट्रेन में लगे फायर अलार्म बजने पर गाड़ी रोकी गई थी. जानकारी के मुताबिक, मैनपुरी फाटक पर ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही, उसके बाद ट्रेन को इटावा रेलवे स्टेशन पर रोक कर आरपीएफ और रेलवे के अधिकारियों ने ट्रेन को चेक करके उसको आगे के लिए रवाना कर दिया.

इस बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने बताया कि आनंद बिहार से दरभंगा जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस में इटावा के रामनगर फाटक के पास आग लगने की सूचना मिली. रेलवे और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि कूड़ेदान में आग लग गई थी. यह कोई बड़ी आग नहीं थी और कोई बड़ी घटना नहीं घटी. आग को तुरंत बुझा दिया गया. ट्रेन आठ से दस मिनट तक वहां रुकी रही, इटावा स्‍टेशन पर पहुंचने के बाद चेक करके ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया. सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. रेलवे विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. रेलवे विभाग की ओर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.