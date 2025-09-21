VIDEO: मुंबई के मालवणी में अवैध पार्किंग माफिया ने की ओला ड्राइवर की हत्या, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन सड़क पर उतरे
Malwani Ola Driver Murder Case: मुंबई के मालवणी इलाके के लैगून रोड पर अवैध पार्किंग माफिया के साथ हुए विवाद के दौरान 27 वर्षीय ओला ड्राइवर साहिल गुज्जर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.

परिजनों की मांग

साहिल की हत्या को एक महीना बीत चुका है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद भी आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे परिवार के लोग काफी गुस्से में हैं, नाराज परिवार और साहिल के दोस्तों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और लैगून रोड को जाम कर दिया. इससे इलाके में यातायात पूरी तरह ठप हो गया. स्थानीय निवासी भी समर्थन में सड़क पर उतर आए. उन्होंने अवैध वसूली, पार्किंग माफिया की बढ़ती गुंडागर्दी और हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, उनका आंदोलन जारी रहेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Murder Case: मुंबई के डोंगरी इलाके में 26 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर और गला घोंटकर हत्या

मुंबई के मालवणी में ओला ड्राइवर की हत्या

16 अगस्त को हुई हत्या

पुलिस के अनुसार, यह घटना 16 अगस्त 2025 को शाम करीब 7 बजे हुई, जब साहिल अपनी किराए की ओला कैब को मालिक के पास लौटाने के लिए प्लॉट नंबर 50 के पास पहुंचा था। माफिया के सदस्यों ने उनसे अवैध पार्किंग शुल्क के रूप में पैसे की मांग की, जिसे देने से इनकार करने पर विवाद इतना भड़क गया कि उन्होंने साहिल पर चाकू से कई वार कर दिए.

पुलिस की कार्रवाई

प्रदर्शन के बीच मालवणी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. मालवणी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा,

"हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की की तलाश जारी हैं. मालवणी में इस तरह के माफिया को पनपने नहीं देंगे.