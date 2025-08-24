Mumbai Metro Update: भक्तों की सहूलियत के लिए MMRDA का बड़ा फैसला, गणेशोत्सव के दौरान मुंबई मेट्रो रात 12 बजे तक चलेगी

(Photo Credits WC)

Mumbai Metro Update: गणेशोत्सव (Ganeshotsav) का त्यौहार इस बार 27 अगस्त से मुंबई में धूमधाम से शुरू होने जा रहा है. बप्पा के आगमन की खुशियाँ अब शहर भर में फैलने वाली हैं. इस बीच, भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए MMRDA ने एक बड़ा कदम उठाया है.इसके तहत मेट्रो सेवा का समय बढ़ाकर रात 12 बजे तक किया गया है, ताकि लोग देर रात तक गणेश भगवान के दर्शन कर सकें और सुरक्षित रूप से अपने घर वापस लौट सकें.

सेवा की अवधि

यह विशेष सेवा 27 अगस्त से 6 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी. इसके बाद, मेट्रो सेवा पहले की तरह रात 11 बजे तक ही सीमित कर दी जाएगी, जैसा कि पहले था. यह भी पढ़े: Ganesh Chaturthi 2025: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी पर गाय के गोबर और मिट्टी से बनी इको-फ्रेंडली मूर्तियों के उपयोग का किया आग्रह

भीड़ नियंत्रण में मदद

MMRDA ने बताया कि इस फैसले से त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

सीएम फडणवीस-डिप्टी सीएम शिंदे का बयान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "गणपति त्योहार के दौरान लाखों लोग दर्शन करने के बाद आसानी से अपने घर जा सकेंगे, और मेट्रो का समय बढ़ाने से उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होगी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि इस फैसले से लोग बिना किसी चिंता के त्योहार का आनंद ले सकेंगे.