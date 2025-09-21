Mumbai Local Train Door Update: मुंबई में दिसंबर 2025 से शुरू होंगी बंद दरवाजों वाली लोकल ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits File Image)

Mumbai Local Train Door Update: मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रेलवे विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vishnaw) ने शनिवार को आधिकारिक रूप से घोषणा की कि दिसंबर 2025 से मुंबई की सभी लोकल ट्रेनें बंद दरवाजों के साथ चलेंगी. यह निर्णय हाल ही में सेंट्रल रेलवे के मुंब्रा और दिवा स्टेशनों के बीच हुई एक दुर्घटना के बाद लिया गया, जिसमें भीड़ के कारण कई यात्री ट्रेन से नीचे गिर गए थे. इस हादसे के बाद रेलवे ने सभी लोकल ट्रेनों में बंद दरवाजे लागू करने का वादा किया था, और अब इसकी समयसीमा तय हो चुकी है.

एसी-नॉन-एसी सभी ट्रेनों में बंद दरवाजें होंगे

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मुंबई में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसलिए यह तय किया गया है कि मुंबई के लिए बनाई जाने वाली सभी लोकल ट्रेनें, चाहे एसी हों या नॉन-एसी, बंद दरवाजों के साथ होंगी.

तीन महत्वपूर्ण प्रयोग

इस दिशा में तीन महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए हैं. पहला, मौजूदा लोकल ट्रेनों में रेट्रोफिट दरवाजे लगाना, दूसरा, नई बन रही सभी नॉन-एसी ट्रेनें बंद दरवाजों के साथ होंगी. तीसरा, नई एसी ट्रेनें स्वाभाविक रूप से बंद दरवाजों के साथ निर्मित की जाएंगी.

दिसंबर 2025 तक पूरा होगा रेट्रोफिटिंग का काम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया, "अब तक तीन प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं. जैसा कि मैंने पहले वादा किया था, मौजूदा ट्रेनों में बंद दरवाजे लगाने का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा. इसके लिए 238 एसी लोकल ट्रेनों के लिए टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है, और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है." उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ट्रेनों के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन स्तर बनाए रखा जाएगा ताकि यात्रियों को सफ़र के दौरान दिक्कत ना हो.

मुंबईवासियों के लिए सुरक्षित यात्रा की उम्मीद

बंद दरवाजों वाली लोकल ट्रेनों की शुरुआत से मुंबई की लाखों यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. यह कदम न केवल दुर्घटनाओं को कम करेगा, बल्कि मुंबई की लोकल ट्रेनों को और आधुनिक बनाएगा.