Mumbai Police Bravery: मुंबई पुलिस की बहादुरी, फिल्मी स्टाइल में पीछा कर चैन स्नैचर को दबोचा, देखें VIDEO

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Mumbai Police Bravery: मुंबई के घाटकोपर इलाके में पंतनगर पुलिस स्टेशन के एक कॉन्स्टेबल ने अपनी सतर्कता और बहादुरी का परिचय देते हुए एक शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है. पुष्पविहार जंक्शन पर तड़के हुई इस घटना में पुलिस ने न केवल आरोपी को पकड़ा, बल्कि छीनी गई सोने की चैन भी बरामद कर ली है. इस साहसी कार्य के लिए संबंधित कॉन्स्टेबल को विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है.

तड़के हुई वारदात और फिल्मी पीछा

घटना उस समय हुई जब घाटकोपर के पुष्पविहार जंक्शन पर दो आरोपियों, जिनकी पहचान इरफान और मोहम्मद अली शौकत अली मिर्जा के रूप में हुई है, ने एक 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला किशोरी मेहता को निशाना बनाया. आरोपियों ने महिला के गले से 28 ग्राम वजन की सोने की चैन (जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है) छीनी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश की. यह भी पढ़े: VIDEO: आत्महत्या की कोशिश! अटल सेतु पुल पर महिला ने लगाई छलांग, कैब ड्राइवर ने बाल पकड़कर खींचा वापस, पुलिस ने भी दिखाई बहादुरी

मुंबई पुलिस की बहादुरी

उसी समय इलाके में गश्त कर रहे पंतनगर पुलिस स्टेशन के कॉन्स्टेबल रवींद्र कुरहे की नजर उन पर पड़ी. उन्होंने बिना समय गंवाए फिल्मी अंदाज में आरोपियों का पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ दूर तक चले इस 'हाई-स्पीड' पीछा के बाद, कुरहे ने साहस दिखाते हुए आरोपी मोहम्मद अली शौकत अली मिर्जा को मौके पर ही दबोच लिया.

CCTV में कैद हुई घटना और सम्मान

यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की गई सोने की चैन बरामद कर ली है. आरोपी का दूसरा साथी इरफान फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.

कॉन्स्टेबल रवींद्र कुरहे की इस त्वरित कार्रवाई और बहादुरी की सराहना करते हुए, पंतनगर पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक लता सुतार ने उन्हें सम्मानित किया. वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कुरहे की सतर्कता की वजह से न केवल एक अपराधी पकड़ा गया, बल्कि एक बुजुर्ग महिला को उनका कीमती सामान भी वापस मिल सका.

अपराध के खिलाफ सतर्कता

मुंबई पुलिस के अनुसार, तड़के और देर रात के समय गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके. पंतनगर पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह इलाके में हुई पिछली अन्य वारदातों में भी शामिल था. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुनसान रास्तों पर चलते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें.