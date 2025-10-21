Mumbai Shocker: मुंबई में इंसानियत शर्मसार, गोरेगांव में चोर समझकर 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या, 4 गिरफ्तार

Murder (Photo: Pexels)

Mumbai Shocker: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो अपनी जिंदादिली और इंसानियत के लिए जानी जाती है, वहां एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. गोरेगांव इलाके में कुछ लोगों ने एक 26 वर्षीय युवक को चोर समझकर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई.

मृतक का नाम हर्षल परमा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों ने पहले हर्षल के हाथ-पैर बांध दिए, फिर उसे बुरी तरह पीटा. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Shocker: नवी मुंबई में शख्स की शर्मनाक हरकत, मूक-बधिर 9 साल की बच्ची के यौन शोषण-अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में केस दर्ज

मामले में 4 गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलमान मोहम्मद खान, इसामुल्लाह खान, गौतम और राजीव गुप्ता के रूप में की गई है। गोरेगांव पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है