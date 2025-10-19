Navi Mumbai Shocker: नवी मुंबई में शख्स की शर्मनाक हरकत, मूक-बधिर 9 साल की बच्ची के यौन शोषण-अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में केस दर्ज

(Photo credits File)

Navi Mumbai Shocker: नवी मुंबई की कोपरखैरने पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी नौ साल की बेटी के यौन शोषण और उसे अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. आरोपी, फिलहाल फरार चल रहा है. उसके खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

मूक-बधिर मां ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस के अनुसार, आरोपी पीड़िता की मूक-बधिर मां के साथ रह रहा था. उसने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन पर बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाए और अशोभनीय हरकतें कीं.जब पीड़िता की मां को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने कोपरखैरने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. यह भी पढ़े: Jabalpur Shocker: स्टेशन पर समोसे खाने के बाद Online Payment हुआ फेल, विक्रेता ने पकड़ा यात्री का कॉलर; पीड़ित ने Smartwatch देकर छुड़ाई जान (Watch Video)

चूंकि शिकायतकर्ता मूक-बधिर थी, इसलिए पुलिस ने मूक-बधिर व्यक्तियों के साथ संवाद करने में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की मदद से उनका बयान दर्ज किया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अतीत में उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित और परेशान किया था. कोपरखैरने पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "हम आरोपी की तलाश कर रहे हैं और आगे की जांच जारी है.