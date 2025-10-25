Ghaziabad Monkey Attack: गाजियाबाद में बंदरों का आतंक, छत से नीचे उतरकर सड़क पर खड़े बाइक सवार को काटा, VIDEO आया सामने
(Photo Credits Twitter)

Ghaziabad Monkey Attack: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई शहरों में बंदरों (Monkeys) का आतंक काफी बढ़ गया है. जिसके कारण लोग दहशत में है. ऐसी ही एक घटना गाजियाबाद (Ghaziabad) जिले के मोदीनगर इलाकें से सामने आई है. जहांपर एक बंदर ने सड़क पर खड़े एक बाइक सवार युवक पर हमला (Attack) कर दिया और उसे पैरों में काट लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की बंदर छत से नीचे उतरता है और एक युवक जो अपनी बाइक को शुरू करने के लिए किक मार रहा होता है.

इसी दौरान बंदर आता है और अचानक उसके पैरों को काट लेता है और वहां से भाग जाता है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ABPNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Monkey Attack in Singrauli: मध्य प्रदेश में बंदरों का आतंक! सिंगरौली जिले में किया हमला, कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में लगी चोट, VIDEO आया सामने

बंदर ने किया हमला

अचानक पीछे से आकर किया हमला

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बंदर (Monkey) छत से नीचे उतरकर सीधे युवक के पास आता है और कुछ ही पलों में उसके पैरों को पकड़कर काट लेता है. इस घटना के बाद युवक को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इस हमले से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया है.

लोगों में बंदरों की दहशत

इस घटना के बाद इलाकें में बंदर की दहशत फ़ैल गई है.बता दें की उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बंदरों का आतंक (Terror of Monkeys) बढ़ गया और जिसके कारण इन बंदरों के हमले में कई लोग घायल भी हो गए है. लोगों ने वन विभाग से इन बंदरों को पकड़ने की मांग की है.

 