Mumbai Mega Block Update: सेंट्रल लाइन पर होगा शनिवार और रविवार की रात मेगाब्लॉक, लोकल समेत दूसरी ट्रेनों पर भी होगा असर, जानें डिटेल्स

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits File Image)

Mumbai Mega Block Update: मुंबई (Mumbai) के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. सेंट्रल रेलवे ने शनिवार और रविवार को रात में ब्लॉक (Block) का निर्णय लिया है. बताया जा रहा है बायकला रेलवे स्टेशन पर गर्डर लगाने का काम किया जाएगा.बायकला स्टेशन (Byculla Station) पर फुट ओवर ब्रिज (Foot Over Bridge) गर्डर लगाने तथा शीव स्टेशन (Sion) पर फुट ओवर ब्रिज गर्डर लगाने का कार्य किया जाएगा.इसलिए दो स्पेशल ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाएंगे.मध्य रेलवे बायकला स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के 4 स्टील गर्डरों को स्थापित करने के लिए 110 एमटी रोड क्रेन का उपयोग किया जाएगा.तो वही रेलवे ओवर ब्रिज पर 40 मीटर लंबा सार्वजनिक फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए 250 टन रोड क्रेन का उपयोग किया जाएगा.

इसीलिए यह ब्लॉक शनिवार और रविवार को रात में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा.इसके चलते बायकला और परेल के बीच ब्लॉक लिया जाएगा. इसके साथ ही दादर और कुर्ला के बीच अप और डाउन स्लो और फास्ट लाइनों पर भी ब्लॉक लिया जाएगा.

ब्लॉक का असर एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों पर भी होगा

ट्रेन नंबर 11020 (भुवनेश्वर - छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणार्क एक्सप्रेस) को 03:28 से 04:15 बजे तक कुर्ला पर नियंत्रित किया जाएगा और दादर में शॉर्ट टर्मिनेट (Short Terminate) कर दिया जाएगा.ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस ठाणे में 03:43 से 04:00 बजे तक नियंत्रित की जाएगी और दादर में शॉर्ट टर्मिनेशन हो जाएगी.

रद्द होनेवाली ट्रेनें

दादर – कुर्ला लोकल: दादर से 22:18 बजे जाने वाली ट्रेन रद्द।

कल्याण – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) लोकल: कल्याण से 23:15 बजे जाने वाली ट्रेन रद्द।

सीएसएमटी – ठाणे लोकल: सीएसएमटी से 00:24 बजे जाने वाली ट्रेन रद्द।

ठाणे – सीएसएमटी लोकल: ठाणे से 04:04 बजे जाने वाली ट्रेन रद्द।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें

कसारा – सीएसएमटी लोकल: कसारा से 22:00 बजे जाने वाली ट्रेन ठाणे पर 23:49 बजे शॉर्ट टर्मिनेट।

सीएसएमटी – कसारा लोकल: सीएसएमटी से 04:19 बजे जाने वाली ट्रेन ठाणे पर 05:14 बजे शॉर्ट टर्मिनेट।