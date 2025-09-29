Mumbai Mega Block: कर्जत में स्पेशल पॉवर ब्लॉक, सेंट्रल रेलवे ने लिया निर्णय, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों पर होगा असर

Credit-(Wikimedia commons)

Mumbai Mega Block: कर्जत स्टेशन (Karjat Station) पर यार्ड आधुनिकीकरण (Modernization) कार्य के चलते मध्य रेलवे ने 1 और 2 अक्टूबर 2025 को विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक (Power Block) की घोषणा की है. इस कारण लोकल (Local) और एक्सप्रेस (Express) गाड़ियों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा पर खेद भी व्यक्त किया है.मध्य रेलवे ने कर्जत स्टेशन पर यार्ड पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य शुरू किया है.चूंकि इसके लिए पूर्व-गैर-इंटरलॉकिंग कार्य की आवश्यकता है.

इसलिए 26 सितंबर से 10 अक्टूबर, 2025 तक विशेष यातायात और पावर ब्लॉक लागू किए जाएंगे.इसका रेल यातायात पर, विशेषकर 1 और 2 अक्टूबर को, बड़ा प्रभाव पड़ेगा.ये भी पढ़े:CSMT Platform No 18: मुंबई का सबसे व्यस्त सीएसएमटी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 18 रीडेवलपमेंट के चलते 1 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक रहेगा बंद; कई ट्रेन सेवाओं पर असर

1 और 2 अक्टूबर को होगा ब्लॉक

इस ब्लॉक (Block) के दौरान कर्जत में 1 अक्टूबर को सुबह 11.20 बजे से शाम 5.20 बजे तक और 2 अक्टूबर को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक ट्रेनें बाधित रहेगी.यह ब्लॉक भिवपुरी स्टेशन, जाम्ब्रुंग केबिन, ठाकुरवाड़ी, नागनाथ केबिन से कर्जत तक पूरे खंड में लागू होगा.इन दो दिनों के दौरान कर्जत-खोपोली के बीच अप और डाउन लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. इससे खोपोली की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा.इसके अलावा, कर्जत-सीएसएमटी लोकल (Karjat-Csmt Local) ट्रेनें कभी-कभी नेरल या अंबरनाथ में रुकेंगी. कई ट्रेनें छोटी अवधि के लिए रुकेंगी और कुछ ट्रेनें नेरल, अंबरनाथ या ठाणे से चलेंगी.

लोकल के साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में भी बदलाव

लोकल ट्रेनों के साथ-साथ मेल और एक्सप्रेस (Express) ट्रेनों के शेड्यूल में भी बड़ा बदलाव किया गया है. कुछ ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर करीब डेढ़ से दो घंटे तक रुकना पड़ेगा.जोधपुर-हडपसर एक्सप्रेस, सीएसएमटी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस, सीएसएमटी-हैदराबाद एक्सप्रेस, बीकानेर-यशवंतपुर एक्सप्रेस, साथ ही पनवेल-नांदेड़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को भिवंडी, भिवपुरी रोड, नेरल, वांगनी और चौक पर नियंत्रित किया जाएगा.इसके चलते कुछ ट्रेनें 15 से 20 मिनट देरी से चलेंगी. साथ ही, चेन्नई एक्सप्रेस और मदुरै एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और वे निर्धारित समय से देरी से चलेंगी.अगले दिन, 2 अक्टूबर को भी कुछ लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी.इसके अलावा, नेरल, अंबरनाथ और ठाणे से ट्रेनों का छोटा प्रस्थान और समापन किया जाएगा.इसलिए यात्रियों को दिनभर वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाशनी पड़ेंगी.

सेंट्रल रेलवे की जानकारी

मध्य रेलवे (Central Railway) के अनुसार, कर्जत यार्ड का आधुनिकीकरण एक बड़ी परियोजना है. पुराने ज़माने के इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह आधुनिक सिस्टम लगाया जा रहा है.इस कार्य से भविष्य में रेल परिवहन अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध हो जाएगा.ट्रेनों की गति बढ़ेगी और दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा.कर्जत एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और पुणे, खोपोली, लोनावाला और मुंबई जाने वाली ट्रेनों का हब स्टेशन है.इसलिए, यहां किए गए बदलाव लंबे समय में फायदेमंद साबित होंगे.रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन दो दिनों के दौरान ट्रेनों के समय में होने वाले बदलाव पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं.