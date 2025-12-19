Mathura Shocker: मथुरा में चौंकाने वाला मामला, डेढ़ साल के मासूम की सर्जरी के बहाने किडनी निकालने का आरोप, डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज

(Photo credits File)

Mathura Shocker: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. राजस्थान से आए एक किसान अपने डेढ़ साल के बच्चे का इलाज करवाने मथुरा आया था. बच्चे के पेट में गांठ होने की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उसके बेटे की किडनी निकाल ली.

मामले में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

राजस्थान के जिला डिंग की तहसील पहाड़ी के गांव कैथवाड़ा निवासी भीम सिंह ने इस गंभीर आरोप के तहत अस्पताल के डायरेक्टर और 7 नामजद डॉक्टरों सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

के.डी. मेडिकल कॉलेज का मामला

भीम सिंह के अनुसार, उनके बेटे मयंक (1.5 साल) के पेट में गांठ थी। इलाज के लिए वे 31 मई 2024 को मथुरा के के.डी. मेडिकल कॉलेज पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन बाद में जब दोबारा जांच कराई गई, तो बच्चे की बाईं किडनी गायब होने की पुष्टि हुई.

एफआईआर में शामिल नाम

न्यायालय के हस्तक्षेप और धारा 173(4) CrPC के तहत प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने अस्पताल के प्रमुखों के खिलाफ केस दर्ज किया। एफआईआर में शामिल डॉक्टरों और अन्य आरोपी इस प्रकार हैं:

डॉ. श्याम बिहारी शर्मा

डॉ. समर्थ

डॉ. आशीष

डॉ. निश्चेतना

डॉ. दीपक अग्रवाल

डॉ. शालिनी

डॉ. पुष्पेंद्र

अस्पताल के डायरेक्टर

कान्ता देवी मेडिकल कॉलेज (अकबरपुर, मथुरा) के अन्य 5-6 अज्ञात आरोपी

दोबारा जांच में किडनी गायब होने की पुष्टि

पीड़ित परिवार का आरोप है कि जयपुर के अस्पतालों में दोबारा जांच कराई गई, जिसमें किडनी गायब होने और संक्रमण की पुष्टि हुई। साथ ही परिवार ने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें डराया-धमकाया गया. फिलहाल, मामले में पुलिस की जांच जारी है.