Bengaluru Shocker: सेक्स से जुडी समस्या के इलाज लिए आईटी प्रोफेशनल ने ली आयुर्वेदिक दवाई, किडनी हुई खराब, 48 लाख रूपए का लगाया चुना

Bengaluru News: बेंगलुरु (Bengaluru) के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Software Engineer) को सेक्स संबंधी समस्या का इलाज करवाने की कोशिश इतनी महंगी पड़ गई कि न सिर्फ उसने 48 लाख रुपये खो दिए, बल्कि उसकी किडनी पर भी गंभीर असर पड़ा. पीड़ित युवक ने स्वयंभू वैद्य 'विजय गुरुजी' और विजयलक्ष्मी आयुर्वेदिक दुकान के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.शिकायत के अनुसार, युवक की शादी 2023 में हुई थी और उसके बाद से उसे यौन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगी थीं. वह केंगरी के एक मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था.
इसी दौरान 3 मई को वह सड़क से गुजर रहा था, जहां एक टेंट में 'सेक्स समस्या का त्वरित समाधान' का बोर्ड लगा था. जिज्ञासावश वह अंदर गया, जहां मौजूद व्यक्ति ने उसे बताया कि 'विजय गुरुजी' उसकी समस्या का इलाज कर सकते हैं. ये भी पढ़े:तमिलनाडु: पीरियड के दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश में मौत! ढेर सारी दवा खाने के बाद लड़की ने तोड़ा दम
1.60 लाख प्रति ग्राम वाली ‘देवराज बूटी’ का झांसा
विजय गुरुजी ने खुद को आयुर्वेद विशेषज्ञ (Ayurveda Specialist) बताते हुए पीड़ित की जांच की और ‘देवराज बूटी’ नाम की दवा लेने की सलाह दी. इस दवा की कीमत—1,60,000 रूपए प्रति ग्राम और भी सिर्फ नकद भुगतान और दुकान से ही उपलब्ध थी.कुछ समय बाद आरोपी ने एक और उत्पाद ‘भवन बूटी ऑयल’ 76,000 रूपए प्रति ग्राम खरीदने का दबाव बनाया. एफआईआर (FIR) के मुताबिक पीड़ित शुरूआती चरण में ही लगभग 17 लाख खर्च कर चुका था.
लगातार महंगी दवाएं खरीदने के लिए किया मजबूर
विजय गुरुजी ने बाद में यह कहते हुए और दवाएं खरीदने को मजबूर किया कि पहले का इलाज असर नहीं करेगा.युवक ने दबाव में आकर 20 लाख रूपए का बैंक लोन लिया, 18 ग्राम देवराज बूटी खरीदी 10 लाख रूपए दोस्त से उधार लेकर देवराज रसाबूटी खरीदी, जिसकी कीमत 2,60,000 रूपए प्रति ग्राम थी.कुल मिलाकर पीड़ित ने लगभग 48 लाख रूपए दवाओं पर खर्च कर दिए.
फायदा नहीं हुआ, लेकिन किडनी का हुआ नुकसान
दवाएं निर्देशानुसार लेने के बावजूद युवक को कोई लाभ नहीं हुआ. जब वह डॉक्टरों (Doctors) के पास पहुंचा, तो पता चला कि उसकी किडनी (Kidney) पर गंभीर प्रभाव पड़ा है. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट संकेत मिले कि यह नुकसान कथित आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन से हुआ हो सकता है.जब पीड़ित ने इस बारे में विजय गुरुजी से पूछा, तो आरोप है कि गुरुजी ने उसे इलाज जारी रखने की धमकी दी और कहा कि यदि उसने दवा बंद की तो उसकी सेहत और बिगड़ सकती है.
पीड़ित ने दर्ज करवाई एफआईआर
युवक ने धोखाधड़ी, झूठी दवा बेचने, स्वास्थ्य को खतरे में डालने और डराने-धमकाने के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है.पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.