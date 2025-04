Mumbai Traffic Update: मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम, टेम्पो पलटने से बढ़ी मुश्किल; ऑफिस जाने वालों को हुई देरी (Watch Video)

Mumbai Traffic Update: मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आज सुबह जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला. वजह बनी अंधेरी ब्रिज (सहार फ्लाईओवर) पर हुआ एक हादसा. रविवार, 28 अप्रैल की सुबह ऑफिस टाइम पर हुए इस हादसे के कारण साउथ मुंबई की ओर जाने वाले हजारों वाहन घंटों फंसे रहे. जानकारी के मुताबिक, अंधेरी ब्रिज के पास एक टेम्पो पलट गया, जिससे पूरा हाईवे जाम हो गया. गाड़ियां रेंगती रहीं और लोगों को अपने ऑफिस या गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग गए. कई लोगों ने तो आधे दिन का वर्क-डे भी मिस कर दिया.

इसी के साथ एक और हादसा गुंदवली फ्लाईओवर (Western Express Highway) पर हुआ, जिससे हालात और बिगड़ गए.

Heavy traffic on the Western Express Highway (southbound) is also caused by an accident on the Gundavali flyover. People between Mira Road and Andheri who are leaving for Bandra should plan their travel accordingly.#MumbaiTraffic #Airport #Mumbai #Andheri #T2 pic.twitter.com/015TKyaGEm

