Raja Raghuvanshi Murder Case: एमपी में शादी, मेघालय में मर्डर...फिर यूपी में सरेंडर; राजा रघुवंशी के हत्या की मुख्य संदिग्ध सोनम तक कैसे पहुंची मेघालय पुलिस?

Raja Raghuvanshi Murder Case: मेघालय की वादियों में एक नवविवाहित युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मेघालय पुलिस का दावा है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी नई-नई दुल्हन सोनम रघुवंशी ने ही रची थी. पुलिस ने खून से सने हथियार और चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर इस गुत्थी को सुलझा लिया है. इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की 11 मई 2025 को सोनम से शादी हुई थी. शादी के बाद दोनों 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे. वहां 22 मई को मावलखियात गांव में एक होमस्टे में रुके. लेकिन अगले ही दिन यानी 23 मई को राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

#WATCH | Shillong: On the Raja Raghuvanshi and Sonam Raghuvanshi case, Vivek Syiem, Superintendent of Police, East Khasi Hills, says, "The first person arrested is 19 a 19-year-old Akash Rajput, from Lalitpur. The second accused is Vishal Singh Chauhan, age 22 years, from… pic.twitter.com/4KiWHTsYGP

— ANI (@ANI) June 9, 2025