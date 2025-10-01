Unstoppable Mahindra! ऑटो सेक्टर में महिंद्रा की दहाड़, सितंबर में कंपनी ने बनाया गाड़ियों की बिक्री का महारिकॉर्ड

महिंद्रा की गाड़ियों पर ग्राहकों ने लुटाया प्यार (Photo Credit: Mahindra)

महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए सितंबर 2025 का महीना बेहद शानदार रहा है. कंपनी ने गाड़ियों की बिक्री के मामले में अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

कंपनी ने घोषणा की है कि सितंबर 2025 में उन्होंने घरेलू बाज़ार में 56,233 SUVs बेची हैं, जो किसी भी एक महीने में उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री है. इससे पहले का रिकॉर्ड अक्टूबर 2024 में 54,504 गाड़ियों का था.

सिर्फ घरेलू बाज़ार ही नहीं, बल्कि कुल बिक्री (एक्सपोर्ट मिलाकर) का आंकड़ा भी पहली बार 1 लाख को पार कर गया है. कंपनी ने कुल 1,00,298 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 16 प्रतिशत ज़्यादा है. वहीं, कुल UV (यूटिलिटी व्हीकल) की बिक्री 58,714 यूनिट्स रही, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में मजबूत ग्रोथ को दर्शाती है.

क्यों हुई इतनी बंपर बिक्री?

इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कुछ खास वजहें हैं. महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ, नलिनीकांत गोलागुंटा ने बताया कि इस बंपर बिक्री के दो मुख्य कारण हैं:

GST 2.0 सुधार: सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी सुधारों से बाज़ार में सकारात्मक माहौल बना. नवरात्रि का समय: इस साल नवरात्रि का त्योहार सितंबर में ही शुरू हो गया, जबकि पिछले साल यह अक्टूबर में था. त्योहारों के कारण लोग जमकर नई गाड़ियां खरीद रहे हैं.

उन्होंने यह भी बताया, "इस साल नवरात्रि के पहले नौ दिनों में ग्राहकों की तरफ से ज़बरदस्त मांग देखने को मिली. पिछले साल की नवरात्रि के मुकाबले इस बार SUV सेगमेंट में 60% से ज़्यादा और कमर्शियल गाड़ियों के सेगमेंट में 70% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है."

त्योहारों में बढ़ी मांग की वजह से गाड़ियों को डीलरों तक पहुंचाने वाले ट्रेलरों की कमी भी हो रही है, लेकिन कंपनी इस समस्या को दूर करने और सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.