ZP Election In Maharashtra 2026: शरद पवार के गढ़ में खिल रहा कमल, संभाजीनगर में BJP 6 सीटों पर बढ़त

मुंबई : महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. सोमवार, 9 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू हुई मतगणना के शुरुआती रुझानों में सत्ताधारी महायुति, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बढ़त बनाई है. बारामती और छत्रपति संभाजीनगर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आ रहे परिणाम राज्य की आगामी राजनीति के लिए बड़े संकेत दे रहे हैं.

बारामती में बीजेपी का परचम: सुपे गण में जीत

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के गढ़ माने जाने वाले बारामती में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है. बारामती तालुका के सुपे गण से भाजपा की उम्मीदवार उज्ज्वला पोपट खैरे ने 2,700 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है. इस सीट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चुनावी तालमेल के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह सीट भाजपा के लिए छोड़ी थी. इस जीत को बारामती क्षेत्र में भाजपा की बढ़ती पकड़ के रूप में देखा जा रहा है.

छत्रपति संभाजीनगर में भाजपा की बढ़त

मराठवाड़ा के केंद्र छत्रपति संभाजीनगर में भी भाजपा का प्रदर्शन अब तक काफी बेहतर रहा है. ताजा रुझानों के अनुसार, जिला परिषद की कुल सीटों में से भाजपा फिलहाल 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. विपक्षी महाविकास आघाडी (MVA) यहां कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन शुरुआती आंकड़ों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है.

विदर्भ और कोंकण के शुरुआती रुझान

विदर्भ के गढ़चिरौली और वर्धा जिलों में भी मतगणना जारी है, जहां निर्दलीय और स्थानीय विकास अघाड़ी कुछ सीटों पर उलटफेर करते दिख रहे हैं. वहीं कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाडी के माडखोल निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवारों ने महायुति को कड़ी टक्कर दी है. लातूर में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.

चुनाव का महत्व और पृष्ठभूमि

यह जिला परिषद चुनाव राज्य में सत्ता परिवर्तन और वरिष्ठ नेता अजीत पवार के निधन के बाद उपजी सहानुभूति लहर के बीच हुआ है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतों की गिनती सुनिश्चित की है. चूंकि ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं, इसलिए इनके नतीजों को 'सेमीफाइनल' के तौर पर देखा जा रहा है. दोपहर बाद तक अधिकांश सीटों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.