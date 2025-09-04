Maharashtra: देश की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार चुनाव में मिलेगा जवाब; एकनाथ शिंदे

मुंबई, 4 सितंबर : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने विपक्ष पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "देश की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान." एकनाथ शिंदे ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है. भारत संस्कृति प्रधान देश है. राहुल गांधी ने हमारे पीएम के खिलाफ भला-बुरा बोला, लेकिन पीएम मोदी ने कभी उसका जिक्र नहीं किया. पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं. उनका 2047 तक विकसित भारत पर फोकस है. वे देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने में जुटे हैं."
एकनाथ शिंदे ने कहा, "2014 से पहले हर मीडिया में सिर्फ घोटाले की खबरें आती थीं. चारा घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और कोलगेट घोटाला हुआ. 2014 के बाद विपक्ष को मोदी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि विपक्ष 'करप्शन फर्स्ट' की नीति पर चलता है और पीएम मोदी 'नेशन फर्स्ट' नीति पर चलते हैं. उन्होंने कहा कि देश और देश के बाहर जाकर ऐसे बेदाग प्रधानमंत्री पर बार-बार आरोप लगाना, ये भारत नहीं पाकिस्तान का प्रेम है. यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में दहेज के हैवान; पति और ससुराल वालों से तंग आकर महिला ने की जान देने की कोशिश, Video आया सामने
डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी के मां का संबंध किसी राजनीति नहीं है और मोदी पर उनका आशीर्वाद था. उन्होंने कभी नहीं जताया कि उनका बेटा प्रधानमंत्री है शिंदे ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, उनके खिलाफ आरोप लगाना गलत है और देश की जनता इसका करारा जवाब देगी. बिहार की जनता भी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी.
विपक्ष की ओर से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा, "जब ये लोग जीत जाते हैं, तो ईवीएम ठीक है और हार जाते हैं, तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे अनाप-शनाप बोलते हैं. महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में उनको करारा जवाब दिया है और अब बिहार की जनता भी मुंहतोड़ जवाब देगी."
लंदन में महाराष्ट्र भवन के निर्माण को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "यह बहुत गर्व की बात है कि लंदन में महाराष्ट्र भवन बनाया जा रहा है. बुधवार को सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है और इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा. छत्रपति शिवाजी महाराज की कीर्ति का लंदन पहुंचना हमारे लिए गर्व का क्षण है. साथ ही, हमारे देश के 11-12 किले अब यूनेस्को में नामांकित हुए हैं, जो वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान की बात है."