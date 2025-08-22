Maharashtra Palna Yojana: अब सरकार रखेगी आपके बच्चों को ध्यान, लाडकी बहनों के बाद अब राज्य में शुरू होगी पालना योजना, नौकरी करनेवाली महिलाओं को होगा लाभ

Credit-(Pexels )

Maharashtra Palna Yojana: बड़े शहरों में महिलाएं (Working Womens)जब ड्यूटी (Duty)पर जाती है तो उनके बच्चों की देखभाल करनेवाला कोई नहीं होता. जिसके कारण उन्हें मेड रखनी पड़ती है. लेकिन अब सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि जिससे कामकाजी महिलाओं के ड्यूटी पर जाना अब आसान हो जाएगा. महाराष्ट्र (Maharashtra)में कामकाजी महिलाओं के बच्चों को संभालने के लिए अब सरकार पालना घर (Palna Ghar) शुरू करनेवाली है. इस योजना के तहत पहले फेज में 345 पालना घर (Palna Ghar)शुरू किए जाएंगे. इस योजना के तहत महिलाओं के बच्चों को खाने पीने की चीजें और एजुकेशन भी मिलेगी. बताया जा रहा है की इस योजना के तहत 60 प्रतिशत निधि ये केंद्र सरकारी जारी करेगा और 40 प्रतिशत निधि ये राज्य सरकारी देगी.

केंद्र सरकार ( Central government)ने इस योजना को फरवरी 2024 को मान्यता दी है. अब इस योजना को शुरू किया जाएगा.

क्या होगा इस योजना में ?

नौकरी करनेवाली महिलाओं के लिए अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए एक केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा. वहां बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा. 6 महीने से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए डे केयर (Day Care)सुविधाएं होगी. 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी.बच्चों को नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही नियमित हेल्थ चेकअप Health Checkup, टीकाकरण (Vaccination) और बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा. बच्चों को बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी.