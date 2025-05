Liberian Cargo Ship Sinks in Kerala: केरल तट पर डूबा लाइबेरियाई जहाज, तेल रिसाव से गहराया पर्यावरण संकट; मछुआरों के लिए चेतावनी जारी (Watch Video)

Liberian Cargo Ship Sinks in Kerala: केरल तट के पास समंदर में एक बड़ा हादसा हो गया है. लाइबेरियाई झंडे वाला कंटेनर जहाज ‘MSC ELSA-3’ रविवार सुबह पूरी तरह पलट गया और समंदर में डूब गया. इस जहाज पर कुल 640 कंटेनर लदे थे, जिनमें से 13 कंटेनर खतरनाक केमिकल्स से भरे हुए थे. इस हादसे के बाद समंदर में भारी मात्रा में तेल का रिसाव हुआ है, जिससे समुद्री जीवन और पर्यावरण को बड़ा खतरा पैदा हो गया है. केरल सरकार ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है. भारतीय तटरक्षक बल (Coast Guard) रिसाव को रोकने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है.

राहत की बात ये है कि जहाज पर सवार सभी 24 क्रू मेंबर को बचा लिया गया है, जिनमें फिलीपींस, रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया के नागरिक शामिल हैं.

#Kerala's marine zone under threat

Cargo vessel carrying hazardous chemicals & over 600 containers has sunk off Kerala's coast, triggering an oil spill and marine emergency

The Liberian ship MSC ELSA 3 went down 14.6 nautical miles off Thottappally after severe flooding. It… pic.twitter.com/5ZQeHvUHgk

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) May 25, 2025