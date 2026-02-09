KK Mishra Son Shivam Kanpur Accident: तंबाकू कारोबारी के बेटे ने पैदल यात्रियों पर चढ़ाई तेज रफ्तार कार, कई घायल

KK Mishra Son Shivam Kanpur Accident

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. शहर के वीआईपी रोड (VIP Road) पर एक बेकाबू लेम्बोर्गिनी कार ने सड़क किनारे चल रहे कई पैदल यात्रियों को जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग संभल भी नहीं पाए. इस दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है.

कारोबारी के बेटे पर आरोप

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लग्जरी कार को कानपुर के एक बड़े तंबाकू कारोबारी KK Mishra का बेटा Shivam Mishra चला रहा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक अपने दोस्तों के साथ वीआईपी रोड पर कार की रफ्तार का परीक्षण कर रहा था, इसी दौरान उसने नियंत्रण खो दिया. कार ने पहले डिवाइडर को छुआ और फिर पैदल चल रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है.

हादसे का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीली रंग की लेम्बोर्गिनी अत्यधिक गति से आती है और सड़क किनारे मौजूद लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी. घायलों में से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज शहर के एक निजी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.

यूपी के कानपुर में महा अमीर बाप का बेटा आज अपनी महंगी गाड़ी लेम्बोर्गिनी से सड़क पर निकला. अमीरजादे के पीछे 1 गाड़ी बाउंसर भी चल रहे थे. रास्ते में अमीरजादे ने कई लोगों को टक्कर मारी. जब गाड़ी ठुक गई तो बाउंसर उतरे और अमीरजादे को निकालकर महंगे वाले अस्पताल ले गए. वहीं, पुलिस… pic.twitter.com/HavbvRgwnj — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) February 8, 2026

पुलिस की कार्रवाई और जांच

कानपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान जोखिम में डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस उपायुक्त (DCP) ने बताया कि आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि क्या वह नशे की हालत में था. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि रसूखदार परिवार से होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सड़कों पर सुरक्षा को लेकर सवाल

कानपुर का वीआईपी रोड अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अक्सर रईसजादों की 'स्पीड थ्रिल' का केंद्र बना रहता है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि शाम के समय यहां लग्जरी कारों और स्पोर्ट्स बाइक की रेसिंग आम बात है. इस हादसे ने एक बार फिर शहर की सड़कों पर सीसीटीवी निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.