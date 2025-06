Etawah Shocker: यूपी के इटावा में इंसानियत शर्मसार! लोगों ने कथावाचक का सिर मुंडवाया और पैरों पर नाक रगड़वाई, वीडियो आया सामने;VIDEO

इटावा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहांपर के कथावाचक के साथ जातिगत भेदभाव और उसपर अमानवीय अत्याचार किया गया. उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाल मुंडवाए गए.पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव के साथ कथित रूप से उंची जाति के समुदाय के दर्जनों लोगों ने मारपीट, जबरन मुंडन और अपमानजनक व्यवहार किया. यह सब इस बात को लेकर किया गया कि एक "गैर-ब्राह्मण" ने गांव में भागवत कथा क्यों कराई.पीड़ित मुकुटमणि सिंह यादव का कहना है कि कथा आयोजक पप्पू बाबा, उसके साथी अतुल, मनीष, डीलर और लगभग 50 अन्य लोगों ने न सिर्फ उन्हें जूते से मारा, बल्कि जबरन मुंडन कराकर गांव के लोगों के पैरों में नाक रगड़वाने पर मजबूर किया. यही नहीं,

एक महिला श्रद्धालु को भी आरोपी ने कथित तौर पर पैरों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर @Benarasiyaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Brawl Erupts At Wedding: यूपी के इटावा में डीजे को लेकर बहस के बाद शादी में मेहमानों ने एक-दूसरे को कुर्सियों से पीटा, देखें वायरल वीडियो

कथावाचक के साथ मारपीट

In UP's Etawah, a video of people tonsuring a "Kathavachak" (narrator of holy text) at a religious event has surfaced. It is being alleged, the Kathavachak identified as Mukut Mani Yadav and his aides were subjected to inhumane treatment and humiliation by locals purportedly from… pic.twitter.com/Ey4o8rY7T7

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 23, 2025