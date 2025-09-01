ITR Refund: ऐसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस, जानिए कितने दिनों में आएंगे पैसे

Income Tax Refund

How to Check ITR Refund? अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है, तो अब आप अपने रिफंड (Refund) का इंतज़ार कर रहे होंगे. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आइए जानते हैं, कि आईटीआर रिफंड कैसे और कब मिलेगा, और इसका स्टेटस कैसे चेक करे?

कितने दिनों में मिलता है आईटीआर रिफंड?

जब आप आईटीआर फाइल करके उसका ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) कर देते हैं, तभी आयकर विभाग आपकी फाइल पर काम शुरू करता है. आमतौर पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू होने में 7 से 21 कार्य दिवस का समय लगता है. इसके बाद आपके बैंक खाते में पैसे पहुंचने में लगभग 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं.

यानी अगर सब कुछ सही रहा, तो करीब एक महीने में रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा. लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो रिफंड की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी.

क्यों हो सकती है रिफंड में देरी?

कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी हो जाती है. इसमें सबसे आम कारण बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत भर देना, अकाउंट का प्री-वैलिडेट (Pre-validated) न होना, आईटीआर में दी गई जानकारी में गड़बड़ी या जरूरी दस्तावेज़ों की कमी होना. ऐसे हालात में आयकर विभाग आपको ईमेल (Email) या मैसेज के जरिए गलती की जानकारी देता है. इसलिए समय-समय पर अपना ईमेल और एसएमएस (SMS) चेक करते रहना बेहद ज़रूरी है.

बैंक अकाउंट में कब आएगा पैसा?

आईटीआर रिफंड पाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है. इसके बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है. जब यह स्टेप पूरा हो जाता है, तो आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस करता है. अगर सब कुछ सही है, तो आपका रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

आईटीआर रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपको रिफंड नहीं मिला है, तो आप उसकी स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए निचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.

अब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

लॉगिन के बाद ‘E-File’ टैब पर क्लिक करें.

अब ‘Income Tax Return’ चुनें और फिर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें.

यहां आपको आपके पुराने और नए दोनों रिटर्न की डिटेल्स दिखाई देंगी.

अब जिस रिटर्न का स्टेटस चेक करना है, उसके सामने ‘View Details’ पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके रिफंड की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

जल्दी कैसे मिलेगा रिफंड?

आईटीआर रिफंड पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. आईटीआर भरने के बाद तुरंत ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें. बैंक अकाउंट डिटेल्स हमेशा सही और प्री-वैलिडेटेड रखें. आमतौर पर रिफंड 1 महीने में मिल जाता है, लेकिन अगर 4–5 हफ्तों में पैसा अकाउंट में नहीं आता है, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक करें और अपने ईमेल भी देखें. अगर कोई गलती मिलती है, तो उसे तुरंत ठीक करें. इस तरह आप बिना देरी के अपना रिफंड जल्दी से जल्दी पा सकते हैं.