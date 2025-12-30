PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना क्या है, साल में कितनी मिलती है मदद, कौन कर सकता है आवेदन; यहां जानें पूरी डिटेल्स

PM Kisan Payment Status

PM Kisan Yojana Update: भारत सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक रीढ़ बन चुकी है. यह न केवल दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक है, बल्कि खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हुई है. जिस योजना क देश के लाखों किसान खुश हैं. क्योंकि उन्हें अपने खेती के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ता है.

योजना की शुरुआत और उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी. हालांकि, इसे 1 दिसंबर, 2018 से ही प्रभावी मान लिया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि इनपुट (बीज, खाद आदि) और घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकें.

कितने किसानों को मिल रहा है लाभ?

योजना की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि:

कुल लाभार्थी: अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।

हालिया आंकड़े: नवंबर 2025 में जारी 21वीं किस्त के दौरान लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,000 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए.

कुल वितरण: योजना की शुरुआत से लेकर अब तक सरकार ₹3.70 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को दे चुकी है.

मदद और पात्रता की मुख्य बातें

विवरण जानकारी सालाना आर्थिक मदद ₹6,000 (तीन बराबर किस्तों में) किस्त की राशि ₹2,000 (हर 4 महीने पर) आवेदन के लिए पात्रता वह किसान परिवार जिसके नाम पर खेती योग्य जमीन है. जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के कागजात और e-KYC.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

नए पंजीकरण के लिए किसानों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

आधार कार्ड (जो मोबाइल नंबर से लिंक हो)

बैंक पासबुक (आधार से लिंक खाता)

जमीन के दस्तावेज (खसरा-खतौनी की नकल)

मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? (Step-by-Step)