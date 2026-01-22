PM Kisan 22nd Installment Update: किसानों के लिए खुशखबरी, इस महीने आ सकती है 22वीं किस्त!

PM Kisan Payment Status

PM Kisan 22nd Installment Update: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. 21वीं किस्त के सफल वितरण के बाद अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार फरवरी 2026 के मध्य या अंतिम सप्ताह तक पात्र किसानों के खातों में ₹2,000 की अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, इस बार किस्त पाने के लिए सरकार ने नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

कब आएगी 22वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में ₹2,000 की तीन बराबर किस्तें दी जाती हैं. पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. नियमों के आधार पर अगली किस्त दिसंबर से मार्च के बीच आनी चाहिए. संभावना जताई जा रही है कि बजट 2026 के आसपास या फरवरी के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्लिक के जरिए यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजेंगे. हालांकि, अभी तक सरकार ने किसी निश्चित तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Installment: 22वीं किस्त के लिए eKYC और Farmer ID अनिवार्य; जानें घर बैठे OTP के जरिए कैसे पूरी करें प्रक्रिया

'यूनिक फार्मर आईडी' और e-KYC अब अनिवार्य

22वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए अब केवल e-KYC काफी नहीं होगा. सरकार ने लाभार्थियों के सत्यापन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 'यूनिक फार्मर आईडी' (Unique Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया है.

e-KYC: जिन किसानों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनका पैसा अटक सकता है. इसे पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से आसानी से पूरा किया जा सकता है.

Farmer ID: यह आईडी किसान की डिजिटल पहचान होगी जिसमें भूमि विवरण और फसल संबंधी जानकारी शामिल होगी. जिन किसानों ने यह आईडी जेनरेट नहीं की है, उन्हें आगामी किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है.

इन कारणों से रुक सकता है आपका पैसा

यदि आपके स्टेटस में निम्नलिखित कमियां हैं, तो आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी:

आधार सीडिंग: आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्षम होना चाहिए. भूमि रिकॉर्ड सत्यापन: पोर्टल पर लैंड सीडिंग (Land Seeding) का स्टेटस 'Yes' होना अनिवार्य है. गलत जानकारी: यदि पति-पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो जांच के बाद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और पूर्व में ली गई राशि की वसूली भी की जा सकती है.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करके अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं. यहां आप अपना पंजीकरण नंबर डालकर देख सकते हैं कि आपकी e-KYC और लैंड सीडिंग पूरी है या नहीं.