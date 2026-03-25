8वें वेतन आयोग का इंतजार, क्या 2026 में लागू होगी नई व्यवस्था? जानें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ताजा अपडेट

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8th Pay Commission Update: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर टिकी हैं. सामान्य परंपरा के अनुसार, भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जिसके आधार पर अब 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसके गठन को लेकर कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है.

वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों?

वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है. कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि वर्तमान फिटमेंट फैक्टर और वेतन संरचना अब पर्याप्त नहीं है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में निरंतर वृद्धि के कारण वास्तविक आय पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए एक नए आयोग का गठन अनिवार्य हो गया है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों- पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार के बनेंगे बड़े माध्यम, बदलेगी लाइफस्टाइल!

क्या हो सकती हैं मुख्य मांगें?

8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी यूनियनें कई महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद कर रही हैं:

फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी: वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है. इससे न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है.

वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है. इससे न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है. न्यूनतम वेतन की समीक्षा: कयास लगाए जा रहे हैं कि नए आयोग के बाद न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है.

कयास लगाए जा रहे हैं कि नए आयोग के बाद न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है. पेंशन संशोधन: पेंशनभोगियों के लिए भी 'वन रैंक वन पेंशन' की तर्ज पर और बेहतर लाभों की उम्मीद की जा रही है.

सरकार का अब तक का रुख

पिछले कुछ संसद सत्रों के दौरान, सरकार से जब भी 8वें वेतन आयोग के बारे में सवाल पूछा गया, तो उत्तर में कहा गया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक मानक प्रक्रिया है और चुनाव या बजट के आसपास सरकार इस पर विचार कर सकती है. ऐतिहासिक रूप से, वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें लागू करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है, इसलिए गठन में देरी का मतलब कार्यान्वयन में भी देरी हो सकता है.

निष्कर्ष और आगामी राह

फिलहाल, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार जनवरी 2026 की समय सीमा को ध्यान में रखती है, तो 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक आयोग के गठन की घोषणा हो सकती है. तब तक, कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) की छमाही समीक्षा ही उनकी आय में वृद्धि का एकमात्र स्रोत बनी रहेगी.