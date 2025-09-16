Indore Road Accident: इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में ट्रक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई तीन, 12 घायलों का इलाज जारी

(Photo Credits Twitter)

इंदौर, 16 सितंबर : मध्य प्रदेश में इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम हुए भीषण ट्रक हादसे में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है, जबकि 12 लोगों का इलाज चल रहा है. ट्रक हादसे में सोमवार को दो लोगों की मौत हुई थी. वहीं, इलाज के दौरान एक अन्य युवक की मौत हो गई. मृतकों के नाम कैलाश, लक्ष्मीचंद और महेश हैं. वहीं, 12 घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, रामचंद्र नगर चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा. लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक रुका नहीं और गणपति चौराहे पर भी कई राहगीरों को रौंद दिया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि ट्रक इतनी तेज रफ्तार में था कि सामने आने वाले हर वाहन और व्यक्ति को कुचलता चला गया. यह भी पढ़ें : Lucknow Shocker: लखनऊ में ऑनलाइन गेम की लत बनी जानलेवा! 6वीं के छात्र ने फ्री फायर में 13 लाख रूपए हारने के बाद किया सुसाइड; VIDEO

शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक चालक नशे में था, जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ. चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. हादसे के बाद स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित नजर आए. उन्होंने मांग की है कि मुख्य मार्गों पर रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. फिलहाल प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है.

इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि घायलों को पांच अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, और हादसे की पूरी जांच के लिए टीम का गठन किया गया है. जांच में सामने आया कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था. तीन चेक पोस्ट तोड़कर ट्रक चौराहे पर पहुंची थी. उन्होंने बताया कि ट्रक में फंसी मोटरसाइकिल से चिंगारियां निकलीं और विस्फोट होने से ट्रक में आग लग गई थी. देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों से घिर गया था. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया था.