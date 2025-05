SC on Refugees Case: भारत धर्मशाला नहीं है, जो पूरी दुनिया के रिफ्यूजी यहां आएं; शरणार्थियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, खारिज की श्रीलंकाई नागरिक की याचिका (Watch Video)

India Is Not a 'Dharamshala': भारत में रह रहे शरणार्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां दुनियाभर के हर विदेशी नागरिक को बसने दिया जाए. यह टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने की. बेंच ने सख्त लहजे में कहा, "क्या भारत दुनियाभर के शरणार्थियों की मेजबानी करेगा? हम पहले ही 140 करोड़ लोगों की जरूरतों से जूझ रहे हैं. यह कोई धर्मशाला नहीं है."

याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सजा पूरी करने के बाद भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था.

#WATCH | Bhubaneswar | On the Supreme Court's remark that ‘India is not a dharamshala to accommodate refugees from all over the world’, Odisha BJP President Manmohan Samal says, "...We welcome this statement of the Supreme Court...Bangladeshis are living in Odisha in large… pic.twitter.com/ECjVawb2lz

— ANI (@ANI) May 20, 2025