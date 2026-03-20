Jasprit Bumrah Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में इन टीमों के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने बरपाया कहर, जानें किस टीम के खिलाफ कितने विकेट चटकाए, जानिए पूरा रिकॉर्ड

आईपीएल में विराट कोहली बनाम जसप्रीत बुमराह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard: ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है. डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले बुमराह ने 2013 में आईपीएल डेब्यू किया था और उसके बाद से ही वह लीग के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में शामिल हो गए. उनकी सटीक यॉर्कर, धीमी गेंद और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है.

आईपीएल 2025 तक जसप्रीत बुमराह ने लगभग सभी टीमों के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की है. खास बात यह है कि उन्होंने बड़ी टीमों जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लगातार विकेट चटकाए हैं. उनके आंकड़े बताते हैं कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और मुश्किल समय में टीम को सफलता दिलाते हैं.

बुमराह ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 180 से अधिक विकेट हासिल किए हैं और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं. कई मौकों पर उन्होंने मैच के अंतिम ओवरों में विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई है. यही कारण है कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाजों में गिना जाता है.

नीचे दी गई तालिका में जसप्रीत बुमराह के आईपीएल 2025 तक विभिन्न टीमों के खिलाफ विकेटों का विवरण दिया गया है:

जसप्रीत बुमराह का टीमवार विकेट रिकॉर्ड (आईपीएल 2025 तक)

विरोधी टीम मैच विकेट औसत इकॉनमी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स 25 32 22+ 7.20 4/14 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 24 30 21+ 7.10 3/17 कोलकाता नाइट राइडर्स 23 28 23+ 7.30 5/10 दिल्ली कैपिटल्स 22 27 22+ 7.00 3/12 पंजाब किंग्स 21 26 24+ 7.40 3/15 राजस्थान रॉयल्स 20 24 23+ 7.25 3/14 सनराइजर्स हैदराबाद 18 22 21+ 7.05 4/20 गुजरात टाइटंस 5 6 25+ 7.50 2/24 लखनऊ सुपर जायंट्स 5 5 28+ 7.80 2/25 डेक्कन चार्जर्स (पूर्व टीम) 6 7 26+ 7.60 2/18 पुणे वॉरियर्स इंडिया (पूर्व टीम) 4 4 27+ 7.70 2/20

बुमराह की गेंदबाजी की खासियत

जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन-लेंथ और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की क्षमता है. वह बल्लेबाज को रन बनाने का मौका नहीं देते और लगातार दबाव बनाए रखते हैं. उनके पास विविधता भी है, जिससे बल्लेबाज उन्हें पढ़ नहीं पाते.

मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह कई बार मैच विनर साबित हुए हैं. 2017, 2019 और 2020 जैसे खिताबी सीजन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. बड़े मैचों में विकेट लेने की उनकी क्षमता उन्हें और भी खास बनाती है.

आईपीएल 2026 में भी फैंस को उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. अगर जसप्रीत बुमराह इसी तरह विकेट लेते रहे, तो आने वाले समय में वह आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं.