MS Dhoni Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए हैं एमएस धोनी, यहां देखें आकंड़ें

एमएस धोनी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: Hattricks In IPL History: आईपीएल इतिहास में इन गेंदबाजों ने मचाया तांडव, हैट्रिक लेकर बदल दिया मैच का रूख, जानिए किसने कब रचा इतिहास

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी सबसे सफल और प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में उन्होंने न सिर्फ टीम को कई खिताब दिलाए, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी अहम योगदान दिया. साल 2008 से 2025 तक धोनी ने लगभग सभी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. आइए जानते हैं उन्होंने किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए हैं.

महेंद्र सिंह धोनी का टीमवार प्रदर्शन (2008–2025)

विरोधी टीम मैच रन औसत स्ट्राइक रेट सर्वोच्च स्कोर मुंबई इंडियंस 37 768 32+ 135+ 63* रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 38 906 39.39 143.12 84* कोलकाता नाइट राइडर्स 33 610 30+ 130+ 66* दिल्ली कैपिटल्स 35 700+ 35+ 140+ 63* पंजाब किंग्स 31 650+ 32+ 145+ 79* राजस्थान रॉयल्स 28 540+ 28+ 130+ 75* सनराइजर्स हैदराबाद 23 480+ 34+ 140+ 67* लखनऊ सुपर जायंट्स 5 120+ 30+ 135+ 28* गुजरात टाइटंस 5 110+ 27+ 130+ 32* डेक्कन चार्जर्स (पूर्व टीम) 10 230+ 28+ 125+ 58* पुणे वॉरियर्स इंडिया (पूर्व टीम) 8 180+ 30+ 135+ 45*

कैसा रहा कुल करियर प्रदर्शन

महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में 2008 से 2025 तक लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए कई मैचों में टीम को जीत दिलाई. खासकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है.

धोनी की बल्लेबाजी की खास बात यह रही है कि उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहकर टीम को संभाला और अंत तक मैच खत्म करने की क्षमता दिखाई. यही वजह है कि वह आईपीएल इतिहास के सबसे महान फिनिशर्स में गिने जाते हैं.