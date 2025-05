India Bans All Imports from Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, सभी सामानों के आयात पर तत्काल लगाई रोक

India Imposes Complete Trade Ban on Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित नीति के तहत लिया गया है.

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "पाकिस्तान से निर्यातित या वहीं से उत्पन्न सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात की जा सकने वाली हों या नहीं, तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक प्रतिबंधित रहेगा. इस प्रतिबंध से कोई भी छूट केवल भारत सरकार की पूर्व अनुमति से ही दी जा सकेगी."

सरकार का यह कदम उस वक्त आया है जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में भारी जनाक्रोश देखा जा रहा है. इस हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था. इस हमले के तार पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं.

Direct or indirect Import or transit of all goods originating in or exported from Pakistan, whether or not freely importable or otherwise permitted, shall be prohibited with immediate effect. pic.twitter.com/KBamc3DhdW

— ANI (@ANI) May 3, 2025