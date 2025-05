शांति का संदेश....'ऑपरेशन सिंदूर' पर कांग्रेस का विवादित पोस्ट, बाद में किया डिलीट, DK शिवकुमार और सिद्धारमैया ने सेना को दी सलामी

बेंगलुरु, 7 मई: कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार उस वक्त विवादों में घिर गई जब उसने 'ऑपरेशन सिंदूर' की पृष्ठभूमि में शांति का संदेश साझा किया. हालांकि, सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना झेलने के बाद कांग्रेस को यह पोस्ट हटाना पड़ा.

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से महात्मा गांधी के एक कथन के साथ एक पोस्टर साझा किया, जिसमें लिखा था – "शांति मानवता का सबसे बड़ा हथियार है." लेकिन यह पोस्ट मात्र एक घंटे के भीतर डिलीट कर दी गई.

इस पोस्ट को लेकर लोगों ने सवाल उठाए कि जब भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया, तब कांग्रेस शांति का संदेश क्यों दे रही है?

While our brave forces strike terror camps deep inside Pakistan, Karnataka Congress preaches the mantra of 'peace'. In the face of terrorism, they choose appeasement over patriotism. Shame on Karnataka Congress! #OperationSindooor pic.twitter.com/vsJWxZ6pfz

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) May 7, 2025