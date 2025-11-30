VIDEO: प्रेमी के साथ मुंह छिपाकर कोर्ट मैरिज करने जा रही थी पत्नी, पति ने बीच सड़क पर पकड़ा, फिर जमकर हुई मारपीट, शाहजहांपुर में घंटों चला ड्रामा

Husband beats wife and her lover (Credit-@KhabarBharti24)

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) में उस समय सड़क पर हंगामा मच गया. जब एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मुंह छिपाकर कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पति ने पत्नी को पकड़ लिया. इसके बाद पति ने बीच सड़क पर पत्नी के प्रेमी को जमकर पीटा, फिर पत्नी ने पति पर हाथ उठाया तो पति ने पत्नी की भी जमकर पिटाई की. पति के परिजन भी इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने भी पत्नी और उसके प्रेमी की पिटाई कर दी. बीच सड़क पर पुलिस भी मौजूद थी, और पति को रोकने की कोशिश कर रही थी. लेकिन पति का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था.

पति ने पत्नी और प्रेमी को पकड़ा

बीच सड़क पर पति पत्नी का ड्रामा

शाहजहांपुर में उस समय अफरा–तफरी मच गई जब एक विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ गुपचुप कोर्ट मैरिज (Secret Court Marriage) के लिए कोर्ट पहुंच रही थी. इसी दौरान महिला के पति और ससुरालवालों को इसकी खबर लग गई और वे मौके पर पहुंच गए.कलेक्टरेट के मुख्य द्वार के बाहर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस (Argument) शुरू हुई. धीरे–धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

पुलिस ने हालात संभाले

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित (Controlled the Situation) किया, किसी तरह विवाद को शांत कराया गया.इस पूरे हंगामे का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.