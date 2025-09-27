VIDEO: बाइक पर पीछे बैठे दोस्त ने किया चाकू से हमला, गाड़ी से गिरने के बाद युवक ने की बचने की कोशिश, उत्तर प्रदेश के मऊ का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@Deadlykalesh)

मऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मऊ (Mau) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर बाइक से जा रहे दोस्त पर ही पीछे बैठे दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया. इस घटना में युवक बुरी तरह से घायल हुआ है. अचानक पीछे बैठे युवक ने चलती बाइक पर हमला करने की वजह से बाइक गिर गई और इसके बाद दोनों युवक नीचे गिर गए. इसके बाद भी आरोपी ने युवक पर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद मौके से फरार हो गया. इसके बाद लोगों ने उसकी मदद की और पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया. जहांपर उसका इलाज जारी है.

युवक पर दोस्त ने किया जानलेवा हमला

चलती बाइक पर चाकू से हमला

ये घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले (Mau District) के कोतवाली थाना क्षेत्र के तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास हुई.पीछे बैठे आरोपी ने अचानक बाइक चालक के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और चाकू से हमला शुरू कर दिया. बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, लेकिन आरोपी ने गिरने के बाद भी चाकू से वार करना जारी रखा. पूरा घटनाक्रम पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है.

बाल बाल बची जान

पीड़ित युवक ने बताया कि आरोपी उसका दोस्त था, जो उसे छोड़ने के बहाने बाइक पर साथ आया था. मौका मिलते ही उसने हमला शुरू कर दिया. हालांकि, युवक ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई और किसी तरह वहां से भाग निकला.बाद में लोगों की मदद से वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और उपचार के लिए हॉस्पिटल (Hospital) भर्ती कराया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है. घायल युवक का बयान दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है.