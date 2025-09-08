VIDEO: बीजेपी MP की बहन के साथ देवर और ससुर ने की मारपीट, डंडे से बीच सड़क पर पीटा, कासगंज का वीडियो आया सामने

कासगंज, उत्तर प्रदेश: महिलाओं पर अत्याचार (Atrocity) की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है है. अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कासगंज (Kasganj) में एक महिला के साथ ससुर और देवर ने जमकर मारपीट की.बताया जा रहा है की महिला फर्रुखाबाद (Farrukhabad) के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत (BJP MP Mukesh Rajput) की बहन है. इस मारपीट का वीडियो (Video) सामने आया है. बहन के साथ बीच सड़क पर एक बुजुर्ग शख्स जो की महिला का ससुर बताया जा रहा है उसने जमकर पीड़िता पर डंडे बरसाएं, इसके साथ ही देवर ने बाल पकड़कर खींचे. इस दौरान बहु चीखती रही, चिल्लाती रही. लेकिन इन बेरहमों को महिला पर तरस नहीं आया. महिला का आरोप है की ससुर और देवर नहाते समय पीड़िता का वीडियो बना रहे थे.
जब महिला ने विरोध किया तो दोनों ने गालीगलौज शुरू कर मारपीट शुरू कर दी.
महिला के साथ बेरहमी से मारपीट
बीच सड़क पर सांसद की बहन के साथ मारपीट
इस घटना पर पीड़िता महिला का कहना है की वीडियो (Video) बनाने से मना करने पर उनके साथ ससुर और दोनों देवरों ने मारपीट की. ससुर ने और एक देवर ने डंडे से पीटा और दुसरे देवर ने बाल पकड़कर खींचा. इस घटना का वीडियो जो सामने आया है.उसको देखकर लोगों में रोष फैल गया है. इस मामले में पुलिस (Police) ने आरोपियों के खिलाफ महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है.
ससुराल पक्ष की शर्मनाक हरकत से लोगों में रोष
इस घटना के बाद ससुर और देवरों को लेकर लोगों में रोष फैल गया है. आरोपियों पर सख्त कार्रवाई (Strict Action) की मांग की जा रही है. इस वीडियो में देख सकते है की ,' जब महिला का ससुर सड़क पर पहुंचता है तो महिला कहती है, मार लो मुझे, इसके बाद ससुर डंडे बरसाना शुरू कर देता है और इसी दौरान एक देवर उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है. महिला का आरोप है कि ससुर ने उसपर राइफल से भी हमला करने की कोशिश की. इस मारपीट में महिला को चोटें भी आई है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.