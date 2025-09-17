Gwalior Shocker: पत्नी ने की बेरहमी की हदें पार! सोते हुए पति के नहीं उठने पर डाल दिया खौलता हुआ गर्म पानी, ग्वालियर से घटना आई सामने; VIDEO

Credit-(X,@BSTVdigital)

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: पति पत्नी में विवाद होते है. लेकिन कई बार ये विवाद काफी भयावह हो जाते है. ऐसी ही एक घटना ग्वालियर जिले (Gwalior District) में सामने आई है. बताया जा रहा है की जब शख्स सोया हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे उठाने की कोशिश की और इसके बाद नहीं उठने पर सीधे खौलता हुआ गर्म पानी (Hot Water) उसपर उड़ेल दिया. इस घटना में शख्स बूरी तरह से झुलस गया है. ये घटना ग्वालियर जिले के भितरवार कस्बे की बताई जा रही है. पति को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है और वहां पर शख्स का इलाज जारी है.

पति पर उड़ेल दिया खौलता गर्म पानी

पति हुआ घायल

जानकारी के मुताबिक़ पीड़ित (Victim) आकाश जाटव किसान और मिस्त्री का काम भी करते है. वे सोमवार की सुबह घर पर सोयें हुए थे. तभी उनकी पत्नी ने पहले उनके कान में गर्म पानी डाला और इसके बाद खौलते हुए गर्म पानी का पूरा बर्तन ही उनपर उड़ेल दिया.पति का आरोप है की इसके बाद पत्नी ने इसके बाद उसपर हथौड़े से भी हमला (Assault) कर दिया.

पत्नी पर लगाया आरोप

पीड़ित शख्स का कहना है की पत्नी ने पहले भी कई बार हमले किए है. पीड़ित ने आरोप लगाया है की उसने कई बार जान से मारने की धमकी (Threat) दी है. इसके साथ ही पति ने आरोप लगाया है की पत्नी ने घर का सामान भी फेंका और बच्चों के साथ भी मारपीट की. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.