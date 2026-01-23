Looteri Dulhan: ग्वालियर 'दुल्हन अपहरण' कांड में नया मोड़: किडनैपिंग नहीं, यह था 'लुटेरी दुल्हन' का हाई-वोल्टेज ड्रामा; 3 गिरफ्तार
लुटेरी दुल्हन का स्कैम (Photo Credits: X/@benarasiyaa)

ग्वालियर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में पिछले दिनों दिनदहाड़े एक दुल्हन के अपहरण (Bride Kidnapping) की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी. हालांकि, पुलिस की गहन जांच में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिसे लोग बीच सड़क पर फिल्मी अंदाज में की गई किडनैपिंग समझ रहे थे, वह दरअसल 'लुटेरी दुल्हन' (Looteri Dulhan) गैंग का एक सुनियोजित फ्रॉड था. सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में दिख रहा अपहरण का दृश्य गिरोह द्वारा रची गई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, ताकि शादी के नाम पर ली गई रकम डकारी जा सके. यह भी पढ़ें: UP: कभी स्वीटी, कभी नेहा तो कभी बनी सीमा, 21 साल की उम्र कीं 12 शादियां; 9 लोगों समेत लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार (Watch Video)

क्या था पूरा मामला?

यह घटना ग्वालियर के व्यस्त डल बाज़ार इलाके में हुई थी. वायरल वीडियो में देखा गया कि कुछ बाइक सवारों ने एक कार का शीशा तोड़ा और अंदर बैठी दुल्हन को जबरन खींचकर अपने साथ ले गए. इस घटना के बाद बाज़ार में भगदड़ मच गई और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे. लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और गाड़ी के नंबरों की जांच शुरू की, तो मामला पूरी तरह पलट गया.

शादी के नाम पर 2 लाख की ठगी

पुलिस जांच के अनुसार, भिंड निवासी महेंद्र पाराशर ने अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे की शादी कराने के लिए एक बिचौलिए के माध्यम से 2 लाख रुपये दिए थे. गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से एक महिला को दुल्हन बनाया और नोटरी के माध्यम से शादी की औपचारिकताएं पूरी कीं। जैसे ही दूल्हा और दुल्हन घर के लिए रवाना हुए, रास्ते में पूर्व-नियोजित योजना के अनुसार अपहरण का नाटक रचा गया ताकि दुल्हन को गिरोह के पास वापस पहुँचाया जा सके और पैसे भी न लौटाने पड़ें.

ग्वालियर में दुल्हन के अपहरण का वीडियो 'लुटेरी दुल्हन' स्कैम था: पुलिस

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक (SP) धर्मवीर सिंह यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी गई रकम में से 90,000 रुपये भी बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने नामजद और अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Looteri Dulhan Kajal Arrested: शादी, सेक्स, धोखा और फिर लूट! जानें कुंवारों को ठगने वाली 'लुटेरी दुल्हन' काजल की पूरी कहानी

फरार दुल्हन की तलाश जारी

पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है जो सीधे-साधे लोगों को शादी का झांसा देकर लूटता है. मामले की मुख्य आरोपी यानी 'दुल्हन' अभी भी फरार है. पुलिस की टीमें उसकी और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नोटरी या अज्ञात बिचौलियों के माध्यम से होने वाली शादियों को लेकर सतर्क रहें.