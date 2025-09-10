Baghpat Shocker: पहले 3 बेटियों का घोंट दिया गला, फिर महिला ने खुद भी फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, बागपत जिले में एक ही घर में चार मौतें

(Photo Credits-X)

बागपत, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बागपत जिले (Baghpat District) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक घर में चार मौतें हुई. महिला ने पहले अपनी तीन बेटियों का गला घोंटा और इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली. ये घटना बागपत जिले के टिकरी गांव (Tikri Village) में हुई. इस घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो वही गांव में सनसनी मच गई है. जानकारी के मुताबिक़ महिला तेजकुमारी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थीं.पहली शादी टूटने के बाद वे पंजाब (Punjab) के लुधियाना (Ludhiana) में काम करने लगीं, जहां उसकी मुलाकात विकास से हुई. विकास भी तलाकशुदा था . दोनों ने एक-दूसरे का साथ स्वीकार किया और सात साल पहले शादी कर ली. शादी के बाद दोनों टिकरी कस्बे में आकर बस गए और नई जिंदगी शुरू की.शुरुआती जीवन सामान्य और खुशहाल रहा.

तेजकुमारी को तीन बेटियां हुईं,गुंजन, किट्टो और नीरा.परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिला. बाहर से सबकुछ ठीक लग रहा था, लेकिन समय के साथ आर्थिक परेशानियों (Financial Troubles) ने घर में कलह शुरू करवा दी. जानकारी में ये भी सामने आया है की तेजकुमारी अपनी बेटियों को शहर में पढ़ाना चाहती थी. लेकिन इसके लिए विकास तैयार नहीं था. जिसके कारण इनके बीच में विवाद होने लगे. ये भी पढ़े:Baghpat Train Murder: उत्तर प्रदेश में चलती ट्रेन में सीट विवाद को लेकर शख्स की पीट पीटकर हत्या, बागपत जिले का वीडियो आया सामने (Watch Video)

क्या हुआ घटना की रात

रिश्तेदारों और पड़ोसियों के अनुसार, विकस कई महीनों से घर के आंगन में सोता था, चाहे मौसम जैसा भी हो. यह बात इस ओर इशारा करती है कि दंपति (Couple) के बीच गंभीर मतभेद थे, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया.मंगलवार रात तेजकुमारी घर के भीतर थीं और दरवाजा अंदर से बंद था. देर रात जब दरवाजा नहीं खुला तो सूचना पुलिस (Police) को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे के भीतर चार शव पाए.तेजकुमारी और उनकी तीन मासूम बेटियां मृत पड़ी थीं. यह दृश्य देख हर कोई स्तब्ध रह गया.पुलिस के अनुसार, आमतौर पर आत्महत्या के मामलों में दरवाजे का कुंडा भीतर से लगाया जाता है, लेकिन यहां दरवाजा ताला बंद पाया गया. इसने जांच को और जटिल बना दिया है.फिलहाल, पुलिस का मानना है कि तेजकुमारी ने पहले बेटियों की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली. फॉरेंसिक टीम (Forensic Team) सबूतों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

गांव में फैला मातम

तेजकुमारी और उनकी तीन बेटियों की मौत केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज के लिए गंभीर चेतावनी है. मानसिक तनाव और घरेलू विवाद आखिर क्यों महिलाओं को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं? और निर्दोष बच्चों की जान इसमें क्यों दांव पर लगती है? इस घटना के बाद गांव में मातम फैल गया है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.