Baghpat Train Murder: उत्तर प्रदेश में चलती ट्रेन में सीट विवाद को लेकर शख्स की पीट पीटकर हत्या, बागपत जिले का वीडियो आया सामने (Watch Video)

बागपत, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक चलती ट्रेन में सीट को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते जानलेवा हमला बन गया. 39 साल के दीपक यादव नामक युवक को करीब 15-20 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. यह भयावह घटना शुक्रवार देर रात सहारनपुर-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मृतक दीपक यादव दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित एक झूमर शोरूम में काम करते थे और हर सप्ताह के अंत में बागपत स्थित अपने घर लौटते थे. इसी यात्रा के दौरान फखरपुर स्टेशन के पास, उनका सीट को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि 15 से ज्यादा लोगों ने दीपक पर घूंसे, लात और बेल्ट से हमला कर दिया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Benarasiyaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

ट्रेन में सीट को लेकर युवक से मारपीट

UP man beaten to death in a moving train over seat dispute

In UP's Baghpat, a passanger identified as Deepak Yadav was beaten to death in a moving train allegedly over seat dispute. The train was bound Shamli from Delhi when the incident happened. pic.twitter.com/vxBGpbGwkW

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 21, 2025