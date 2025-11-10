Alwar Shocker: शराब के नशे में बेटा बना हैवान! माता पिता की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, मां के गहने लेकर हुआ फरार, अलवर से भयावह घटना आई सामने

(Photo Credits File)

Alwar News: राजस्थान (Rajasthan) के अलवर जिले (Alwar District) के गोविंदगढ़ क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है. यहां एक शराबी बेटे ने नशे की हालत में अपने बुजुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या (Murder) कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मां के जेवर लेकर मौके से फरार हो गया.पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम ओमप्रकाश है, जिसने अपने 70 वर्षीय पिता हरिराम जाटव और 65 वर्षीय मां शांति देवी पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया.

दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने घर से मां के कुछ गहने उठाए और वहां से फरार हो गया. ये भी पढ़े:Hathras Shocker: दो नाबालिग बहनों की गला रेतकर हत्या, माता-पिता पर भी जानलेवा हमला किया

सुबह पड़ोसियों ने देखी लाशें

अगली सुबह जब बुजुर्ग दंपती (Elderly Couple) घर से बाहर नहीं निकले, तो पड़ोसियों ने संदेह जताते हुए दरवाजा खोला. अंदर का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए, दोनों पति-पत्नी खून से लथपथ पड़े थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

परिवार को मिली दर्दनाक खबर

मृत दंपती का बड़ा बेटा मोहरपाल, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलवर (Alwar) शहर में रहता है, घटना की सूचना मिलते ही घर पहुंचा. उसका छोटा भाई ओमप्रकाश, जो हत्या का आरोपी है, उसी इलाके में रहता था. परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

पुलिस की जांच जारी

थाना प्रभारी (Police Station Incharge) विजयपाल सिंह ने बताया कि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत इकट्ठे किए हैं. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद हत्या की परिस्थितियां स्पष्ट होंगी. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या देर रात को की गई. फिलहाल पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में छापेमारी कर रही है.