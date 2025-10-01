Hurun Rich List 2025: मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर शख्स, पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान

Mukesh Ambani, Shah Rukh Khan | X

Hurun Rich List 2025: भारत की M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun Rich List 2025) सामने आ चुकी है और इस बार इसमें कई बड़े नाम और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने एक बार फिर भारत के सबसे अमीर शख्स का ताज हासिल कर लिया है. वहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पहली बार इस सूची में अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं.

अंबानी की बादशाहत कायम, अडानी दूसरे नंबर पर

मुकेश अंबानी और उनका परिवार 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है. वहीं, गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ दूसरे स्थान पर है. इससे साफ है कि देश के दो सबसे बड़े कारोबारी घराने अब भी टॉप पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं.

शाहरुख खान की बड़ी छलांग

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने इस बार अरबपति क्लब में एंट्री कर सबको चौंका दिया है. उनकी संपत्ति ₹12,490 करोड़ आंकी गई है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य बिजनेस वेंचर्स से आता है. इस मामले में उन्होंने फिल्मी दुनिया के कई सितारों जैसे जुही चावला (₹7,790 करोड़) और ऋतिक रोशन (₹2,160 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है.

भारत की सबसे अमीर महिला बनीं रोशनी नादर

HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने इस बार नया मुकाम हासिल किया है. वह ₹2.84 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ टॉप-3 में शामिल होकर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं.

अरबपतियों की संख्या में नया रिकॉर्ड

इस साल की सूची में कुल 358 डॉलर अरबपति शामिल हुए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. यह आंकड़ा 13 साल पहले की तुलना में छह गुना ज्यादा है. इन सभी की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत की GDP के लगभग आधे हिस्से के बराबर है.

नई पीढ़ी और सेल्फ-मेड अरबपतियों का दबदबा

हुरुन लिस्ट में इस बार युवाओं और सेल्फ-मेड अरबपतियों को भी खास जगह दी गई.

कुल 66% यानी 1,115 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और आइडियाज़ से अरबों की संपत्ति बनाई.

नए शामिल हुए अरबपतियों में से 74% ने शुरुआत शून्य से की.

इनमें सबसे खास नाम है 31 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास, जो Perplexity के संस्थापक हैं और ₹21,900 करोड़ की संपत्ति के साथ भारत के सबसे युवा अरबपति बने.

मुंबई बनी अरबपतियों की राजधानी

शहरों की बात करें तो मुंबई सबसे आगे है, जहां 451 अरबपति रहते हैं. इसके बाद नई दिल्ली (223) और बेंगलुरु (116) अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं.