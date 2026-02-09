How To Apply for Passport Online in 2026: पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? passportindia.gov.in पर अप्लाई करने का स्टेप-बाय-स्टेप जानें तरीका

How To Apply for Passport Online in 2026: भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और अत्यधिक कुशल हो गई है. विदेश मंत्रालय के 'पासपोर्ट सेवा' प्रोजेक्ट के तहत, लंबी कतारों और जटिल कागजी कार्यवाही के दिन अब बीत चुके हैं. वर्तमान 2026 के मानकों के अनुसार, एक सामान्य (Normal) पासपोर्ट 30 से 45 दिनों के भीतर मिल जाता है, जबकि 'तत्काल' (Tatkaal) सेवा के जरिए अपॉइंटमेंट के बाद महज 1 से 3 दिनों में पासपोर्ट आपके घर पहुंच सकता है. अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं, तो नीचे दी गई गाइड आपके लिए मददगार साबित होगी.

ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया

पासपोर्ट के लिए आवेदन की शुरुआत आधिकारिक पोर्टल passportindia.gov.in पर होती है. एक सुचारू अनुभव के लिए इन स्टेप्स का पालन करें: यह भी पढ़े: How To Renew Passport Online: पासपोर्ट रिन्यू कराना हुआ और भी आसान; जानें स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और फीस

यूजर रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले पोर्टल पर 'Register Now' लिंक पर क्लिक कर अपनी लॉगिन आईडी बनाएं. यहाँ आपको अपने वर्तमान पते के आधार पर स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय चुनना होगा. फॉर्म भरना: लॉगिन करने के बाद 'Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport' विकल्प चुनें. आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं या ई-फॉर्म डाउनलोड कर उसे बाद में अपलोड कर सकते हैं. भुगतान और अपॉइंटमेंट: अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है. फॉर्म जमा करने के बाद 'Pay and Schedule Appointment' पर क्लिक करें और अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में समय स्लॉट चुनें. केंद्र पर उपस्थिति: निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेजों (Original Documents) के साथ केंद्र पर पहुंचें. अब प्रिंटेड रसीद ले जाना अनिवार्य नहीं है; आप अपने फोन पर आए अपॉइंटमेंट एसएमएस (SMS) को प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं.

2026 के लिए पासपोर्ट शुल्क ढांचा (Fee Structure)

पासपोर्ट की फीस आवेदक की आयु, चुनी गई योजना और बुकलेट के पन्नों की संख्या पर निर्भर करती है.

आवेदक श्रेणी बुकलेट प्रकार सामान्य शुल्क तत्काल शुल्क (कुल) वयस्क (18+) 36 पेज ₹1,500 ₹3,500 वयस्क (18+) 60 पेज ₹2,000 ₹4,000 नाबालिग (<18) 36 पेज ₹1,000 ₹3,000 वरिष्ठ नागरिक (60+) 36 पेज ₹1,350* ₹3,350

*नोट: वरिष्ठ नागरिकों और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नए आवेदनों पर 10% की छूट उपलब्ध है.

जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट (Document Checklist)

हालांकि सिस्टम डिजिटल है, लेकिन दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन अभी भी अनिवार्य है. आवेदकों को पता, पहचान और जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा.

सामान्य दस्तावेज: आधार कार्ड (तेजी से प्रोसेसिंग के लिए सबसे बेहतर), पैन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/पानी का बिल या बैंक पासबुक.

नाबालिगों के लिए: जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के पासपोर्ट की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी.

फोटो निर्देश: सामान्यत: पीएसके (PSK) में ही डिजिटल फोटो ली जाती है. हालांकि, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता को एक पासपोर्ट साइज फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) ले जानी होगी, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए.

पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट डिस्पैच

यह प्रक्रिया का अंतिम चरण है. सामान्य आवेदन के मामले में, स्थानीय पुलिस स्टेशन से 'क्लियर' रिपोर्ट मिलने के बाद ही पासपोर्ट प्रिंट किया जाता है. इसके विपरीत, तत्काल पासपोर्ट अक्सर 'पोस्ट-पुलिस वेरिफिकेशन' के आधार पर जारी किए जाते हैं, यानी पासपोर्ट पहले भेज दिया जाता है और वेरिफिकेशन बाद में होता है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पासपोर्ट 'स्पीड पोस्ट' के जरिए आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाता है. आप 'mPassport Seva' मोबाइल ऐप के माध्यम से रीयल-टाइम स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.