Heavy Rain Alert: आईएमडी ने तमिलनाडु के आठ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी

चेन्नई, 18 नवंबर : दक्षिणी तमिलनाडु के आठ जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अनुमान है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव की प्रणाली के मजबूत होने से मौसम का मिजाज प्रभावित हो रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से उन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है. कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुधुनगर, तेनकासी और थेनी में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है.

बारिश का यह दौर शनिवार को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण शुरू हुआ है और तब से यह उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है. इसके अलावा, आईएमडी ने 22 नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दूसरा निम्न दबाव क्षेत्र बनने का अनुमान लगाया है. इसके बनने के बाद, इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 48 घंटों के भीतर तीव्र होने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में तमिलनाडु में बारिश बढ़ सकती है. यह भी पढ़ें : Meerut-Bulandshahr Highway Road Accident: मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में महिला की मौत, 21 लोग घायल

बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह जारी रहने के कारण चेन्नई में आज मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस बीच, दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, मन्नार की खाड़ी और कुमारी सागर को समुद्री चेतावनी जारी कर दी गई है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि इन जलक्षेत्रों में 55 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है.

सोमवार को पूरे तमिलनाडु में, खासकर दक्षिणी क्षेत्र में, भारी बारिश दर्ज की गई. जिला प्रशासन स्कूल और कॉलेज बंद करने की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं. स्थानीय परिस्थितियों और बारिश की गंभीरता के आधार पर जिला कलेक्टर अंतिम निर्णय लेंगे. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने मौसम संबंधी अलर्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए पुडुचेरी और कराईकल के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों और कॉलेजों में 18 नवंबर के दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया. शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवयम ने सोमवार देर रात इस निर्णय की घोषणा की.

तमिलनाडु में कुड्डालोर जिले ने लगातार बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है, जैसा कि जिला कलेक्टर सीपी आदित्य सेंथिलकुमार ने घोषणा की है. अन्य जिलों द्वारा भी बारिश की तीव्रता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर इसी तरह के आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है.