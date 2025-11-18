Meerut-Bulandshahr Highway Road Accident: मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में महिला की मौत, 21 लोग घायल
मेरठ, 18 नवंबर : मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक बोलेरो ट्रक से टकराकर पलट गई. इस हादसे में एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. जानकारी के अनुसार, सरधना निवासी उम्मेद अपने परिवार के साथ बोलेरो से मेरठ लौट रहे थे. जब वाहन खरखौदा थाना क्षेत्र के एनसीआर अस्पताल के सामने पहुंचा, तभी अचानक सड़क पार कर रही एक महिला उनके वाहन के सामने आ गई. उसे बचाने की कोशिश के दौरान वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो आगे एक बाइक सवार से भी भिड़ गई और फिर सड़क किनारे पलट गई.

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही खरखौदा पुलिस और एसएसपी विपिन ताड़ा तुरंत अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनकी स्थिति की जानकारी ली. इस हादसे में बुलेरो में सवार एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं. कई गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज मेरठ के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बनी रही. यह भी पढ़ें : Mumbai CNG Crisis: गैस पाइपलाइन लीक होने से सीएनजी की किल्लत, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में नहीं मिल रही है टैक्सी, ऑटो और कैब; लोग परेशान

इससे पहले, यूपी के सीतापुर के अटरिया क्षेत्र में 14 नवंबर को गोधना गांव स्थित ईदगाह के पास बस और एक बाइक के बीच टक्कर हो गई थी. टक्कर के बाद बस उसे लगभग पांच मीटर तक घसीटती चली गई. इसी दौरान बस के निचले हिस्से में आग लग गई. देखते ही देखते आग विकराल हो गई और कुछ ही मिनटों में बस और बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बस में सवार सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस हादसे में बाइक सवार सुंदरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे.