Heatwave Alert: दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट, 40 डिग्री के पार जाएगा पारा, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी (Scorching Heat) का सामना करना पड़ सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, क्षेत्र में तापमान तेजी से बढ़ेगा और जल्द ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के निशान को पार कर सकता है. गुरुवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां सफदरजंग मौसम केंद्र (Safdarjung Weather Centre) पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक यानी 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी गर्मी की तपिश, IMD से जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

अगले एक हफ्ते का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा. हालांकि, आने वाले दिनों में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी.

18 अप्रैल: अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 19-20 अप्रैल: पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 21-22 अप्रैल: मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 और 22 अप्रैल तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जो भीषण गर्मी की शुरुआत का संकेत है.

अगले सात दिनों तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है.

हवा की गुणवत्ता बनी गंभीर समस्या

बढ़ते तापमान के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गया है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है.

दिल्ली के बवाना में AQI 310, आनंद विहार में 268 और अशोक विहार में 281 दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि 300 से ऊपर का AQI 'बहुत खराब' माना जाता है और लंबे समय तक इसमें रहने से सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: Delhi Rain: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, सुबह-सुबह बारिश से गर्मी से मिली राहत; देखें VIDEO

एनसीआर के शहरों का बुरा हाल

एनसीआर के अन्य शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है:

गाजियाबाद: लोनी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां AQI 387 तक पहुंच गया है. इंदिरापुरम में 334 और वसुंधरा में 285 दर्ज किया गया.

लोनी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां AQI तक पहुंच गया है. इंदिरापुरम में 334 और वसुंधरा में 285 दर्ज किया गया. ग्रेटर नोएडा: नॉलेज पार्क-V में AQI 368 रिकॉर्ड किया गया.

नॉलेज पार्क-V में AQI 368 रिकॉर्ड किया गया. नोएडा: सेक्टर-116 में AQI 312 दर्ज हुआ, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह

बढ़ती गर्मी और प्रदूषण के दोहरे संकट को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें. अधिकारियों का कहना है कि बारिश न होने के कारण धूल और प्रदूषक तत्व हवा में टिके हुए हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है.